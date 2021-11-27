37-летний Павелски оформил дубль за 19 секунд в игре с «Колорадо» первыми двумя бросками

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на отметке 1:12 первого периода – отличился 37-летний американский форвард «Далласа» Джо Павелски. Уже спустя 19 секунд он оформил дубль. Примечательно, что он сумел забросить две шайбы в этой игре первыми двумя бросками.

Благодаря этому дублю Павелски покорил отметку в 400 заброшенных шайб в НХЛ. Для этого ему потребовалось 1104 матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».

Павелски проводит свой 18-й матч в текущем сезоне НХЛ. На его счету шесть заброшенных шайб и такое же количество голевых передач при коэффициенте полезности «+3» и шести минутах штрафного времени.