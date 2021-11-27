Житник — об игре Овечкина: человек забивает, отдаёт, бьёт рекорды. Что тут ещё сказать?

Олимпийский чемпион Алексей Житник высказался об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«У него самый весёлый старт в карьере, несмотря на то что ему уже 36 лет. Молодец. «Флорида» идёт в лидерах, команда на подъёме. Забить такой команде три шайбы дорогого стоит. Хотя как и любой другой – хет-трик есть хет-трик. Ближайших конкурентов он если не в этом, то в следующем сезоне обойдёт. Главное, чтобы не было травм. Цифры говорят сами за себя. Если человек забивает, отдаёт, бьёт рекорды, то что тут ещё сказать? Молодец», – сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Овечкин провёл 21-й матч в текущем сезоне, в которых он набрал 36 (18+18) очков при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).