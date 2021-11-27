Овечкин сравнялся с Макдэвидом в гонке бомбардиров сезона НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.
В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Тома Уилсона. За «Флориду» отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.
Овечкин сравнялся с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в гонке бомбардиров. Оба хоккеиста набрали по 36 очков. У Овечкина 18 голов и 18 результативных передач в 21-й игре, а у Макдэвида 14 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 19 матчах.
Хоккеисты расположились на втором месте в гонке бомбардиров. Первая строчка в рейтинге за Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». У немца 40 очков (20+20).
- 27 ноября 2021
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