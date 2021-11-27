Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сравнялся с Макдэвидом в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Овечкин сравнялся с Макдэвидом в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.

В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, ещё одна шайба на счету Тома Уилсона. За «Флориду» отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Вераге.

Овечкин сравнялся с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом в гонке бомбардиров. Оба хоккеиста набрали по 36 очков. У Овечкина 18 голов и 18 результативных передач в 21-й игре, а у Макдэвида 14 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 19 матчах.

Хоккеисты расположились на втором месте в гонке бомбардиров. Первая строчка в рейтинге за Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтона». У немца 40 очков (20+20).

Новость по теме
Макдэвид обогнал Овечкина в гонке бомбардиров, вернувшись на второе место
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021