Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Далласа» Джо Павелски достиг отметки в 400 голов в НХЛ. Он сыграл 1104 матча

Форвард «Далласа» Джо Павелски достиг отметки в 400 голов в НХЛ. Он сыграл 1104 матча
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт уже на отметке 1:12 первого периода – отличился 37-летний американский форвард «Далласа» Джо Павелски. Уже спустя 19 секунд он оформил дубль. Примечательно, что он сумел забросить две шайбы в этой игре первыми двумя бросками.

Благодаря этому дублю Павелски покорил отметку в 400 заброшенных шайб в НХЛ. Для этого ему потребовалось 1104 матча.

Напомним, в составе победителей забили россиянин Денис Гурьянов и дважды Джо Павелски. В составе гостей отметился голом Кейл Макар.

Новость по теме
Гол Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021