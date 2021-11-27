Форвард «Далласа» Джо Павелски достиг отметки в 400 голов в НХЛ. Он сыграл 1104 матча
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на отметке 1:12 первого периода – отличился 37-летний американский форвард «Далласа» Джо Павелски. Уже спустя 19 секунд он оформил дубль. Примечательно, что он сумел забросить две шайбы в этой игре первыми двумя бросками.
Благодаря этому дублю Павелски покорил отметку в 400 заброшенных шайб в НХЛ. Для этого ему потребовалось 1104 матча.
Напомним, в составе победителей забили россиянин Денис Гурьянов и дважды Джо Павелски. В составе гостей отметился голом Кейл Макар.
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