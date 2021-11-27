Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Капризов — второй

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз» и одержал победу со счётом 4:3. В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, который уже достиг отметки в 748 шайб в НХЛ. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ.

Второй звездой дня стал другой российский нападающий, Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». В матче с «Виннипег Джетс» (7:1) 24-летний форвард «дикарей», помимо заброшенной шайбы, отметился и ассистентским хет-триком, суммарно набрав четыре результативных балла. Капризов повторил свой личный рекорд по очкам за один матч.



Третьей звездой дня признан вратарь «Анахайм Дакс» Энтони Столарз, отразивший все 34 броска по своим воротам в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:0).