Главный тренер «Вашингтона» — о хет-трике Овечкина: Алекс действовал привычным образом

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:3) прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина.



«Он был великолепен. Вся их тройка играла превосходно. Большую роль в этом сыграл Кузнецов, а Овечкин действовал привычным образом и создал кучу моментов в атаке. Матч стал прекрасным примером того, как они могут действовать. Это был важный матч, и нам очень пригодилась классная игра лидеров, вышедших на первый план. Что касается конкретно Овечкина, то он был действительно хорош», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3. В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ.