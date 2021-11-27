Умер 16-летний хоккеист системы «Динамо». Его госпитализировали во время матча 21 ноября

Скончался хоккеист системы московского «Динамо» Валентин Родионов, сообщает официальный сайт клуба.

«Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…

Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами…», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.



В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».