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Умер 16-летний хоккеист системы «Динамо». Его госпитализировали во время матча 21 ноября

Умер 16-летний хоккеист системы «Динамо». Его госпитализировали во время матча 21 ноября
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Скончался хоккеист системы московского «Динамо» Валентин Родионов, сообщает официальный сайт клуба.

«Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…

Хоккейный Клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами…», – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».

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