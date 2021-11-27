Матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте «Динамо»

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила, что все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, которые пройдут 28 ноября, начнутся с минуты молчания в память об умершем хоккеисте системы московского «Динамо» Валентине Родионове.
Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА, который состоялся 21 ноября. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.
27 ноября клуб сообщил, что хоккеист скончался.
«Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало…» – написала пресс-служба клуба на официальном сайте.
В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».
- 27 ноября 2021
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