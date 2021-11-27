Тренер МХК «Динамо» прокомментировал смерть хоккеиста Валентина Родионова

Главный тренер молодёжной команды «Динамо» Ярослав Люзенков прокомментировал смерть своего подопечного Валентина Родионова, которого госпитализировали во время матча.

«Сейчас мне очень сложно что-то говорить… Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу… Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нём не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — цитирует Люзенкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.



В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».