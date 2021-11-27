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Тренер МХК «Динамо» прокомментировал смерть хоккеиста Валентина Родионова

Тренер МХК «Динамо» прокомментировал смерть хоккеиста Валентина Родионова
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Главный тренер молодёжной команды «Динамо» Ярослав Люзенков прокомментировал смерть своего подопечного Валентина Родионова, которого госпитализировали во время матча.

«Сейчас мне очень сложно что-то говорить… Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу… Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нём не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень», — цитирует Люзенкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Родионов перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

В текущем сезоне МХЛ Родионов провёл 10 матчей, забросив одну шайбу при общей полезности «+4».

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