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ФХР отреагировала на смерть хоккеиста системы московского «Динамо» Валентина Родионова

ФХР отреагировала на смерть хоккеиста системы московского «Динамо» Валентина Родионова
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27 ноября скончался защитник «Динамо» Валентин Родионов. Хоккеист перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА, который состоялся 21 ноября. Игрок потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

«В течение шести дней врачи боролись за жизнь Валентина, но к сожалению, несмотря на квалифицированную и профессиональную помощь, спасти спортсмена не удалось.

Валентину было 16 лет, он провел 10 матчей за «Динамо» в МХЛ, а в октябре вызывался в состав юниорской сборной России U17 на серию матчей против сборных Словакии и Чехии, где отметился одной результативной передачей.

Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина, а также всему хоккейному сообществу в связи с тяжелой утратой», – написала пресс-служба ФХР на официальном сайте.

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