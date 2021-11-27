ФХР отреагировала на смерть хоккеиста системы московского «Динамо» Валентина Родионова

27 ноября скончался защитник «Динамо» Валентин Родионов. Хоккеист перенёс операцию после столкновения с защитным бортом во время матча с ЦСКА, который состоялся 21 ноября. Игрок потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы.

«В течение шести дней врачи боролись за жизнь Валентина, но к сожалению, несмотря на квалифицированную и профессиональную помощь, спасти спортсмена не удалось.



Валентину было 16 лет, он провел 10 матчей за «Динамо» в МХЛ, а в октябре вызывался в состав юниорской сборной России U17 на серию матчей против сборных Словакии и Чехии, где отметился одной результативной передачей.



Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина, а также всему хоккейному сообществу в связи с тяжелой утратой», – написала пресс-служба ФХР на официальном сайте.