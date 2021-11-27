НХЛ оштрафовала Панарина за бросок перчатки в Маршана

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был оштрафован на $ 5 тыс. за неспортивное поведение во встрече с «Бостон Брюинз», сообщает департамент безопасности НХЛ. Это максимально допустимый штраф.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон Брюинз». Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Жерара Галлана.



В конце матча российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда «мишек» Брэда Маршана. За это Панарин получил 10-минутный штраф.

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