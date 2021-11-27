Бо Беннетт: Макдэвид – лучший спортсмен. Он лучше Джордана, Леброна, Месси, Майвезера

Бывший игрок минского «Динамо» Бо Беннетт поделился мнением о форварде «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэиде.
«Коннор Макдэвид – самый мастеровитый спортсмен всех времён. Он лучше Майкла Джордана, Леброна, Траута, Тайгера, Месси, Майвезера, и меня. Меня не волнует любите ли вы хоккей или нет, это просто факт», – написал хоккеист в «Твиттере».
Напомним, что в текущем сезоне Макдэвид провёл 19 матчей и набрал в них 36 очков: забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи.
Отметим, что в пяти предыдущих регулярных чемпионатах канадец набирал не менее ста очков.
В текущем сезона «Эдмонтон» набрал 28 очков в 19 играх и сейчас занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
- 27 ноября 2021
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