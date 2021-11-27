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НХЛ оштрафовала А. Свечникова за ударо коленом в колено игрока «Филадельфии»

НХЛ оштрафовала А. Свечникова за ударо коленом в колено игрока «Филадельфии»
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НХЛ оштрафовала на $ 5 тысяч российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова за удар в колено игрока «Филадельфии Флайерз» Скота Лотона, сообщает департамент безопасности НХЛ. Это максимально допустимый штраф.

На 25-й минуте встречи 21-летний форвард «ураганов» Андрей Свечников грубо встретил нападающего «лётчиков» Скотта Лотона, нанеся удар коленом в колено и травмировав канадского игрока. Тем не менее арбитры встречи не увидели здесь нарушения правил и не удалили российского нападающего.

Напомним, в этом матче Андрей Свечников отметился своей восьмой шайбой в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, а в составе «лётчиков» забросил его соотечественник – защитник Иван Проворов, для которого гол стал вторым в сезоне.

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