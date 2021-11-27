Э. Кейн обвинил бывшую жену в симулировании беременности

30-летний канадский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн попросил суд приказать его бывшей жене пройти обследование. По его словам, она не может заботиться о дочери.
«Эвандер Кейн теперь утверждает, что его бывшая симулировала беременность в последние несколько месяцев, и он просит судью приказать ей пройти психиатрическое обследование, чтобы доказать, что она в состоянии заботиться об их дочери», – сообщает TMZ.
Ранее лига объявила, что не нашла доказательств по расследованию, которое было начато после того, как жена хоккеиста обвинила его в насилии.
Кроме того, хоккеист был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.
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