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Дубль Бучневича и три голевые Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»

Дубль Бучневича и три голевые Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

Первым дублем в составе «Сент-Луиса» отметился 26-летний российский форвард Павел Бучневич, обменянный прошлым летом из «Нью-Йорк Рейнджерс», также две заброшенные шайбы на свой счёт записал его соотечественник Иван Барбашёв, ещё по голу на счету Джордана Кайру и Джастина Фолка. В составе «Коламбуса» дублем ответил Адам Боквист, ещё одну шайбу забросил Бун Дженнер.

Отметим, что ассистентский хет-трик оформил 29-летний российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, на счету которого теперь 19 (7+12) очков в 21 матче текущего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Веренски, Боквист) – 12:38' (5x4)   1:1 Бучневич (Тарасенко) – 20:58' (5x5)   2:1 Барбашёв (Сундквист, Бучневич) – 21:56' (5x5)   3:1 Кайру (О'Райлли) – 33:12' (5x5)   3:2 Боквист (Ворачек, Бьёркстранд) – 41:03' (5x4)   4:2 Фолк (Томас, Тарасенко) – 45:42' (5x5)   5:2 Бучневич (Томас, Тарасенко) – 50:30' (5x5)   6:2 Барбашёв (Саад, Парэйко) – 52:40' (5x5)   6:3 Боквист (Тексье, Бин) – 57:46' (5x5)
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