Дубль Бучневича и три голевые Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

Первым дублем в составе «Сент-Луиса» отметился 26-летний российский форвард Павел Бучневич, обменянный прошлым летом из «Нью-Йорк Рейнджерс», также две заброшенные шайбы на свой счёт записал его соотечественник Иван Барбашёв, ещё по голу на счету Джордана Кайру и Джастина Фолка. В составе «Коламбуса» дублем ответил Адам Боквист, ещё одну шайбу забросил Бун Дженнер.

Отметим, что ассистентский хет-трик оформил 29-летний российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко, на счету которого теперь 19 (7+12) очков в 21 матче текущего сезона.