Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (6:3), суммарно набрав три очка.
Первой звездой дня стал форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен. Шведский нападающий «лавин» оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу во встрече с «Нэшвилл Предаторз», суммарно набрав четыре очка и сумев помочь своей команде одержать победу со счётом 6:2.
Третья звезда дня — нападающий «Сиэтл Кракен» Джордан Эберле, оформивший дубль в матче с «Флоридой Пантерз». Благодаря этому команда форварда обыграла «пантер» со счётом 4:1.
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