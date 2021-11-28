Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Горд Миллер: руководители клубов НХЛ становятся враждебно настроенными по отношению к ОИ

Горд Миллер: руководители клубов НХЛ становятся враждебно настроенными по отношению к ОИ
Комментарии

Известный журналист Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о том, что в Национальной хоккейной лиге всё меньше руководителей положительно относятся к поездке на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, особенно на фоне жёстких ограничений во время уик-энда на Матч звёзд.

«Многие руководители НХЛ, которые с самого начала без энтузиазма относились к Олимпийским играм, становятся настроенными враждебно.

«Продажа билетов медленно возвращается, кто знает, что происходит с пандемией», — сказал мне один из них на этой неделе. «Так почему мы вводим столько ограничений и едем в Китай?» — говорится в сообщении.

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая — в Пекине.

Новость по теме
Игрок НХЛ: если заболеть коронавирусом в Китае, хоккеист застрянет там на три недели
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021