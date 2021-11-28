Горд Миллер: руководители клубов НХЛ становятся враждебно настроенными по отношению к ОИ
Поделиться
Известный журналист Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о том, что в Национальной хоккейной лиге всё меньше руководителей положительно относятся к поездке на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, особенно на фоне жёстких ограничений во время уик-энда на Матч звёзд.
«Многие руководители НХЛ, которые с самого начала без энтузиазма относились к Олимпийским играм, становятся настроенными враждебно.
«Продажа билетов медленно возвращается, кто знает, что происходит с пандемией», — сказал мне один из них на этой неделе. «Так почему мы вводим столько ограничений и едем в Китай?» — говорится в сообщении.
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая — в Пекине.
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
13:56
-
13:35
-
13:20
-
13:13
-
12:55
-
12:51
-
12:34
-
12:17
-
12:09
-
11:49
-
11:33
-
11:23
-
11:09
-
10:51
-
10:34
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:34
-
09:18
-
09:12
-
08:48
-
08:35
-
08:32
-
08:15
-
07:47
-
07:24
-
06:44
-
06:32
-
06:03
-
05:48
-
05:40
-
05:16
-
04:30
-
00:37
Партнерский контент