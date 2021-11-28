Назаров — о 8:2: не судите строго «Адмирал», сегодня счёт не по игре

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (8:2).

«Встреча понравилась. Она была для нас третьей подряд на выезде, я поблагодарил ребят за то, что они нашли в себе силы сыграть этот матч.

Не судите строго «Адмирал»: сегодня счёт не по игре. Безусловно, нам немного повезло, где-то три шайбы были курьёзными. Но мы будем стараться, чтобы нам так везло чаще», — приводит слова главного тренера официальный сайт «Сочи».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» разгромил «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.