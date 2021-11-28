«Сочи» разгромил «Адмирал», забросив восемь шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» разгромил «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась со счётом 8:2 (1:1, 4:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 8-й минуте Владислав Ушенин вывел хозяев вперёд. На 15-й минуте Янис Якс сравнял счёт. На старте второго периода «Сочи» забросил четыре шайбы за четыре минуты 27 секунд. На 22-й минуте Давид Рундблад вывел сочинцев вперёд. Через 25 секунд Кирилл Мельниченко забросил третью шайбу в ворота «Адмирала». Спустя минуту 22 секунды Мартин Бакош ещё раз поразил ворота хозяев. По прошествии двух минут 40 секунд Ярослав Дыбленко пятый раз огорчил Никиту Серебрякова, который уступил место в воротах Ивану Налимову. На 28-й минуте Артём Гареев отыграл один гол. В третьем периоде ещё по разу отличились Дмитрий Колготин, Бакош, оформивший дубль, и Амир Гараев.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 30 ноября во Владивостоке сыграет с «Салаватом Юлаевым». «Сочи» 2 декабря дома встретится с «Сибирью».