Василевский: «Тампа» идёт хорошо. У нас много отличных игроков и без Кучерова

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением об игре клуба без российского нападающего Никиты Кучерова, который получил травму нижней части тела.



«Да, Куч пока не с нами, но не стоит удивляться, что мы идём хорошо. В команде и без него много отличных игроков. Однако, когда Куч вернётся в строй, для нас это станет дополнительным толчком. Он всегда привносит в нашу игру энергию и эмоции», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском.



Напомним, ранее Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Нападающий сохраняет шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.

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