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New York Post: Овечкин — настоящее восьмое чудо света, не так ли?

New York Post: Овечкин — настоящее восьмое чудо света, не так ли?
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Издание New York Post прокомментировало игру российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин, забивший 18 голов в 21 игре текущего сезона, также оформивший в последнем матче хет-трик и достигший отметки в 748 голов, подбирающийся — внимание, к 894 очкам Уэйна Гретцки — это настоящее восьмое чудо света, не так ли?» — говорится в материале на сайте издания.

Напомним, 36-летний хоккеист провёл в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги 21 встречу, набрав в них 36 (18+18) очков при показателе полезности «+16».

«Вашингтон» в настоящий момент расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, после 21 матча имея в своём активе 31 балл.

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