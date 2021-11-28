Капитан «Миннесоты» рассказал, что его впечатляет в Кирилле Капризове

Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен поделился мнением о российском нападающем клуба Кирилле Капризове.



«Наверное, больше всего в Капризове меня впечатляет его способность создавать себе пространство, и он не стесняется идти в силовую борьбу и раздавать хиты. Он – очень сильный парень, который знает, как забивать самому и создавать моменты для партнёров. Видно, что другие команды обращают на него внимание, это открывает больше пространства для его партнёров.



Так играют великолепные игроки. Они умеют найти открытого партнёра или сами выкатиться на опасную позицию. В то же время он пашет. Ему это нравится, он получает удовольствие, приходя на арену, и это передаётся всей команде», — цитирует Сперджена официальный сайт НХЛ.