«Просто зовите его Дмитрий Голров». «Твиттер» НХЛ — о победной шайбе Орлова

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги восхитился победной шайбой защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:2). Отметим, что Орлов также стал автором голевого паса.



«Просто зовите его Дмитрий Голров», — написали в «твиттере» НХЛ, комментируя гол Орлова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

Также в составе победителей шайбами отметились российский форвард Александр Овечкин, белорусский нападающий Алексей Протас и защитник Джон Карлсон. У «Каролины» по голу забили Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Андрей Свечников не отметился результативными действиями, проведя на льду 16 минут и 33 секунды, нанеся два броска по воротам и заработав показатель полезности «-2».