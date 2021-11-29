Белорус Алексей Протас прокомментировал свой дебютный гол в НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отреагировал на свой первый гол в НХЛ. Форвард отличился в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:2).
«Ощущения нереальные. В первом периоде Ови и Кузя создавали для меня очень хорошие моменты, но мне не удалось забить. Так что я просто пытался доставить шайбу до ворот, сыграть попроще, и она залетела. Ощущение нереальное», — приводит слова Протаса журналиста Саманта Пэлл в своём «твиттере».
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В нынешнем сезоне НХЛ Протас принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.
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