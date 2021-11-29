Буччигросс: сильнее удивлюсь, если Овечкин не забьёт 1000, чем если он не обгонит Гретцки

Комментатор ESPN Джон Буччигросс поделился мнением, до скольки смог бы нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ещё играть в НХЛ.



«Я публично заявляю, что буду больше удивлён, если Овечкин не забьёт 1000 голов, чем если он не побьёт рекорд Гретцки. Почему он не может играть до 45? Он любит хоккей, его сын может вырасти на арене. Горди Хоу забил 15 голов в 51 год!», – заявил Буччигросс в своём «твиттере».



Александр Овечкин забросил одну шайбу в предыдущей матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:2). На его счету 19 шайб после 21 встречи.



Таким образом, он сократил отставание от лидера списка снайперов текущего сезона НХЛ Леона Драйзайтля до одной шайбы, который провёл на два матча меньше. Замыкает тройку лучших нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого 15 голов после 20 встреч.



Всего 36-летний российский форвард имеет в своём активе 37 (19+18) результативных баллов при показателе полезности «+17».

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