Джейсон Спецца провёл 1200-й матч в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
В данной игре нападающий гостей Джейсон Спецца провёл 1200-й матч для себя в НХЛ.
Хоккеисту уже 38 лет. В текущем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах. На его счету 4 заброшенные шайбы и 3 результативные передачи.
Напомним, что прошлым летом нападающий продлил контракт с «Торонто» на один год по сниженным условиям, чтобы клуб смог подписать новых хоккеистов. Заработная плата нападающего за этот год составит $ 750 тыс.
В прошедшем сезоне форвард набрал 30 (10+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в семи встречах.
Всего в НХЛ форвард набрал 977 (355+622) очков.
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