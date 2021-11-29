Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом сборной России перед Олимпиадой

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал о встрече с тренерским штабом национальной команды в преддверии Олимпиады-2022.
«В октябре встречался с Алексеем Жамновым, Ильёй Ковальчуком и Сергеем Гончаром. Донесли, что играть нужно не за себя, а за родину. Чтобы каждый, вне зависимости от положения в команде, выполнял свою работу на сто процентов. Не должно быть ситуации, при которой приезжает «энхаэловец», думающий об индивидуальной статистике – голах и голевых передачах.
Да, победа на Олимпиаде – мечта каждого хоккеиста, но я стараюсь меньше думать о Пекине. Не хочу перегореть. Я играю лучше, когда подхожу к турнирам и матчам с холодной головой. А выступаю я за страну, поэтому и ответственность совершенно другая. Главное – без травм», – цитирует Панарина «Р-Спорт».
Сообщается, что игрок заявил о желании выступать на Олимпийских играх.
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