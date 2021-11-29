Кожевников — о победах «Сочи»: Назаров навёл порядок, у него все команды играющие

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Сочи» под руководством Андрея Назарова.
«В «Сочи» пришёл опытный тренер со своей харизмой. Естественно, что при нём команда заиграла. Он наладил игровые связи, поднял физику, навёл порядок. В итоге команда заиграла. Андрей Назаров — хороший тренер и специалист. Я думаю, что у сочинцев хорошие шансы на то, чтобы попасть в восьмёрку. Я более чем уверен в том, что они окажутся в плей-офф. У ребят из «Сочи» больше желания, чем у конкурентов.
Вообще, у Назарова все команды играющие. Если хоккеисты верят ему, то они всегда выходят на лёд с полной самоотдачей. Мастерства у сочинцев не так много. Да, там есть неплохие молодые игроки, но им нужно набирать мастерства. Пока что они компенсируют его недостаток своей самоотдачей», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
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