Вайсфельд: Максим Третьяк — очень неплохой вратарь. Просто у него практики немного

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о молодых хоккеистах, выступающих в КХЛ.

«Дмитрий Рашевский – одно из главных открытий чемпионата. Может ли он вскоре превратиться в обычного рядового игрока? Это возможно с любым хоккеистом, но сейчас он играет хорошо. Нужно ему просто пожелать не останавливаться.

«Сочи» впервые с 2019 года одержали 4 победы подряд. Удивительно, что местная молодёжь так расцвела при Назарове? Не назвал бы это сенсацией, скорее, приятная неожиданность. Максим Третьяк впервые выиграл два матча подряд. Мне нравится, как он играет. Просто у него практики немного в силу определённых причин, но в моём понимании это очень неплохой вратарь», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.