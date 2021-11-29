Гимаев-мл.: соперникам «Сочи» по таблице стоит беспокоиться за место в плей-офф

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал выступление ХК «Сочи» в последних матчах, а также рассказал о шансах на плей-офф для «Спартака», «Торпедо» и минского «Динамо».



«Не удивлён тому, что «Сочи» разыгрался. Назаров – хороший психолог, нашёл контакт с командой. Он дал молодым ребятам поверить в себя, раскрепостил их. Команда выглядит иначе. При Назарове укрепилась линия обороны, чего сочинцам не хватало. Команду пополнили Ярослав Дыбленко и Юрий Паутов, которые играли в петербургском СКА. Работа Назарова более чем удовлетворительна.



Две победы Третьяка подряд – следствие отличной игры «Сочи». Укреплённая линия обороны также сказывается на игре вратаря. Так что это просто совокупность сложившихся факторов. Что касается Хелльберга, то он всегда был в порядке – и в СКА здорово играл, и в «Куньлуне» прилично выглядел. По нему вообще не было вопросов. Считаю его главной звездой «Сочи».



Стоит ли «Спартаку», «Торпедо» и минскому «Динамо» начать беспокоиться за место в плей-офф? Конечно. «Сочи» сейчас выигрывает практически каждый матч. Они разгромили «Адмирал» со счётом 8:2, это их самая крупная победа. Играть ещё 20 матчей, вся борьба впереди», — сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.