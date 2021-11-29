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«Сочи» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ – 8:2, тренер Олег Горбенко раскритиковал свою команду

«Эта команда любого тренера закопает». «Сочи» заставил тренера соперника наехать на своих?
Павел Панышев
«Сочи» разгромил «Адмирал»
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«Леопарды» под руководством Андрея Назарова показывают шикарный хоккей и рвутся в плей-офф.

Накануне ХК «Сочи» буквально расправился с «Адмиралом», разгромив соперника в гостях со счётом 8:2. Шайбы в ворота «моряков» залетали на любой вкус и цвет, не помогла даже замена голкипера Никиты Серебрякова на Ивана Налимова.

Благодаря успеху «Сочи» продлил победную серию до четырёх матчей. За это время были обыграны рижское «Динамо» (1:0), «Сибирь» (2:1), «Амур» (2:0) и «Адмирал» (8:2). Общая разница шайб — 13:3. Впечатляет, правда?

Интересно и то, что впервые в сезоне сочинцы одержали четыре победы подряд. Последняя серия «леопардов» из четырёх побед была зафиксирована в 2019 году в период между 25 октября и 3 ноября. Тогда южане взяли верх над «Адмиралом» (3:1), «Салаватом Юлаевым» (3:1), рижским «Динамо» (3:2) и «Куньлунь Ред Стар» (3:0). В сезоне-2020/2021 «Сочи» ни разу не выиграл более чем в двух матчах подряд.

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Команда, на которую при Евгении Ставровском у руля было больно смотреть, с приходом Андрея Назарова впервые в своей истории забросила восемь шайб в одном матче и с максимальным количеством очков завершила трудный сибирско-дальневосточный выезд. При этом, как все заметили, «Сочи» вполне может выиграть 1:0 или 2:0, а может устроить голевые феерии 5:2 или 8:2. То бишь тактические схемы, как и полный разбор соперников, явно работают. Сочинцы, в зависимости от обстоятельств, готовы продемонстрировать разный хоккей.

«Встреча понравилась. Она была для нас третьей подряд на выезде, я поблагодарил ребят за то, что они нашли в себе силы сыграть этот матч.

Не судите строго «Адмирал»: сегодня счёт не по игре. Безусловно, нам немного повезло, где-то три шайбы были курьёзными. Но мы будем стараться, чтобы нам так везло чаще», — дипломатично заявил после игры главный тренер гостей Андрей Назаров.

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У Назарова заиграла молодёжь, отлично взаимодействует связка голкиперов Хелльберг – Третьяк, не отбывают номер на льду, а реально вкалывают легионеры. В коллективе царит гармония, чего не скажешь об «Адмирале».
После цифр 2:8 на табло не выдержал исполняющий обязанности главного тренера дальневосточной команды Олег Горбенко. Напомним, что из «Адмирала» уже были уволены Сергей Востриков и Александр Андриевский, а волокита с назначением Леонида Тамбиева никак не закончится.

Горбенко, в отличие от Назарова, оказался менее дипломатичным.

«Да какие здесь могут быть комментарии… Счёт на табло, поэтому комментариев особо нет. Я не знаю, что сказать при такой работе. Комментариев у меня нет, если честно», — сказал Горбенко на пресс-конференции.

«Мне кажется, эта команда может любого тренера закопать», — добавил тренер после пресс-конференции.

Видео выступления Горбенко.

Последнее предложение клубная пресс-служба аккуратно вырезала и не добавила в официальную версию выступления Горбенко, но рукописи не горят, а интернет помнит всё.

С одной стороны, Горбенко можно понять. Состав в «Адмирале» собран такой, что с ним и в Высшей лиге никаких успехов не добьёшься. По большей части в команде находятся игроки, давно не соответствующие уровню КХЛ. Отсюда и плачевный результат дальневосточников, которым остаётся лишь мечтать о плей-офф.

С другой стороны, исполняющий обязанности главного тренера не должен себя так вести и винить в неудачах всех вокруг, кроме себя. Как хоккеисты будут работать с человеком, который делает подобные заявления? Биться за такого тренера и слушать его наставления точно никто не захочет.

Сильно удивимся, если с назначением очередного, уже третьего главного тренера (вскоре Тамбиев всё же должен решить свои вопросы с прежним местом работы и заключить договор с «Адмиралом») Горбенко останется в тренерском штабе. Должной атмосферы внутри команды в таком случае явно не будет.

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