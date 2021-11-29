Толчинский — о матчах КХЛ в других странах: я бы ещё сыграл в Амстердаме, например
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Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал предстоящий матч клуба с «Ак Барсом» в Дубае (ОАЭ) в рамках KHL World Games. В сезоне-2018/2019 хоккеист выступал за ЦСКА, который провёл встречи со «Слованом» (9:0) в Вене и рижским «Динамо» в Цюрихе (5:0).
«От вынесенных матчей остались только положительные эмоции, это важный шаг для популяризации хоккея в целом и лиги в частности. Ждём игры в Дубае.
Очень интересно играть в новых городах, жаль, что не всегда бывает много времени побыть на месте, пройтись и прогуляться, всё-таки готовишься к игре. Всегда интересно путешествовать – новые города, новые болельщики. Я бы ещё сыграл в Амстердаме, например», – приводит слова Толчинского пресс-служба КХЛ.
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