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Американский журналист: голы Овечкина — одна из самых интересных вещей в спорте сейчас

Американский журналист: голы Овечкина — одна из самых интересных вещей в спорте сейчас
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Хоккейный журналист, освещающий матчи «Вегас Голден Найтс», Джастин Эмерсон прокомментировал игровую форму российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Александр Овечкин действительно невероятен. Он идёт за Гретцки, что может вызвать у кого-то небольшое чувство грусти.

Голы 8-го номера «Вашингтона» — одна из самых интересных вещей в мире спорта прямо сейчас», — написал Эмерсон в «Твиттере».

Напомним, 36-летний россиянин провёл 22 матча в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав 37 (19+18) очков.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз» (1 декабря).

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