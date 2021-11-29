Американский журналист: голы Овечкина — одна из самых интересных вещей в спорте сейчас

Хоккейный журналист, освещающий матчи «Вегас Голден Найтс», Джастин Эмерсон прокомментировал игровую форму российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Александр Овечкин действительно невероятен. Он идёт за Гретцки, что может вызвать у кого-то небольшое чувство грусти.



Голы 8-го номера «Вашингтона» — одна из самых интересных вещей в мире спорта прямо сейчас», — написал Эмерсон в «Твиттере».



Напомним, 36-летний россиянин провёл 22 матча в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, набрав 37 (19+18) очков.



«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 33 очка в 22 встречах. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз» (1 декабря).