Бержевен выступил с обращением после ухода с поста генменеджера «Монреаля»

Бывший генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен выступил с обращением по поводу ухода из клуба.



«Прощаться с такой организацией, как «Монреаль», нелегко. Я хочу покинуть организацию таким же образом, как и приходил: с большой гордостью.



Если сейчас на ум приходит одно слово, то это «спасибо». Спасибо всем, кто так или иначе помог осуществить эту мечту. Спасибо Джеффу за его преданность делу, поддержку и доверие на протяжении всего этого путешествия.



Спасибо игрокам, тренерам, руководству, скаутам, всему хоккейному и административному персоналу, с которым я работал. Без вас я бы никогда не осуществил свою мечту. Спасибо СМИ за профессионализм. Никогда бы в жизни не подумал, что стану более заметным, чем премьер-министр.



Особенное спасибо болельщикам за их поддержку, страсть и преданность.



Последние годы были полны эмоций. Вы были свидетелями моего пути в качестве руководителя организации. Временами казалось, что мы живём в телешоу. Несмотря на трудности, организация, которую я возглавлял с энтузиазмом, всегда развивалась. Каждый опыт, хороший или плохой, делал меня сильнее.



В 2012 году я с гордостью принял вызов — привести «Монреаль Канадиенс» к 25-му Кубку Стэнли. Даже если я всегда говорил, что цель состояла в том, чтобы выйти в плей-офф, настоящей целью всегда было привезти Кубок в Монреаль.



Несмотря на то что путешествие подходит к концу, я горжусь наследием, которое оставляю внутри организации. Нынешняя команда намного лучше, что показывают результаты, и я убеждён, что мои преемники смогут справиться с задачей.



С высоко поднятой головой и с незабываемыми воспоминаниями я ухожу с должности генерального менеджера «Монреаля». Желаю организации и моему преемнику всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.