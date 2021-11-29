Экс-игрок клубов НХЛ Даниэль Бриер рассматривается в качестве генменеджера «Монреаля»

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс сообщил, что экс-игрок клубов НХЛ Даниэль Бриер претендует на место генерального менеджера «Монреаль Канадиенс».
«Судя по тому, что мне сказали, Даниэль Бриер занимает очень высокое место в списке кандидатов, рассматриваемых на должность генерального менеджера «Монреаля», — написал Энгельс в «твиттере».
Напомним, ранее владелец «Канадиенс» Джефф Молсон сообщил, что исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба Марк Бержевен, помощник генерального директора Тревор Тимминс, а также старший вице-президент Пол Уилсон были освобождены от своих должностей.
Бриер выступал за «Монреаль» в сезоне-2013/2014, проведя за клуб 69 матчей в регулярке и набрав 25 (13+12) очков при полезности «+1». В плей-офф он провёл 16 встреч, заработав 7 (3+4) баллов.
- 29 ноября 2021
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:40
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:55
-
21:44
-
21:33
-
21:20
-
21:10
-
20:56
-
20:04
-
19:41
-
19:07
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:39
-
17:15
-
17:08
-
16:51
-
16:36
-
16:25
-
16:09
-
15:59
-
15:47
-
15:32
-
15:28
-
15:02
-
14:45
-
14:37
-
13:36