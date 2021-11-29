Экс-игрок клубов НХЛ Даниэль Бриер рассматривается в качестве генменеджера «Монреаля»

Журналист Sportsnet Эрик Энгельс сообщил, что экс-игрок клубов НХЛ Даниэль Бриер претендует на место генерального менеджера «Монреаль Канадиенс».



«Судя по тому, что мне сказали, Даниэль Бриер занимает очень высокое место в списке кандидатов, рассматриваемых на должность генерального менеджера «Монреаля», — написал Энгельс в «твиттере».



Напомним, ранее владелец «Канадиенс» Джефф Молсон сообщил, что исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба Марк Бержевен, помощник генерального директора Тревор Тимминс, а также старший вице-президент Пол Уилсон были освобождены от своих должностей.



Бриер выступал за «Монреаль» в сезоне-2013/2014, проведя за клуб 69 матчей в регулярке и набрав 25 (13+12) очков при полезности «+1». В плей-офф он провёл 16 встреч, заработав 7 (3+4) баллов.