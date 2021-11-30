Журналист The Athlertic назвал Василевского MVP «Тампы» в первой части сезона

Журналист The Athletic высказался об уровне игры российского голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.



«Василевский всегда был основой команды, выигрывал «Везину» и «Конн Смайт», а на пресс-конференции после победы в Кубке Никита Кучеров указывал на вратаря и говорил: «Он MVP». После пары неудачных матчей на старте сезона русский игрок шутил, что команда играла без вратаря.



Но Василевский был лучшим игроком команды во многих матчах первой части сезона. Ему не приходилось вытаскивать множество игр в одиночку, «Тампа» хорошо играла в защите. При этом Василевский делал бессчётное количество сэйвов в нужный момент — после контратаки в начале игры или в меньшинстве в её концовке», – пишет журналист на сайте The Athletic.

Новость по теме Василевский — о 200 победах в НХЛ: не могу побеждать в одиночку