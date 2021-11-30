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Директор «Автомобилиста» прокомментировал отставку Билла Питерса

Директор «Автомобилиста» прокомментировал отставку Билла Питерса
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал об уходе из клуба бывшего главного тренера Билла Питерса, а также о назначении Николая Заварухина.

«Мы полтора года сотрудничали с Биллом. Были хорошие моменты, были не очень, но это достаточный промежуток времени для того, чтобы выстроить игру команды так, чтобы она давала результат. Селекционная работа в межсезонье была проведена полностью с пожеланиями тренерского штаба. В условиях, когда результат не пришёл, было принято решение прекратить сотрудничество.

Контракт с Заварухиным действует до 2023-го. Это не карт-бланш, задачи текущего сезона сохраняются, о следующем сезоне будем думать дальше. У Николая Николаевича осталась та же дата в договоре, но поменялся функционал», — сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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