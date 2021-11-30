«Салават Юлаев» прервал 4-матчевую серию из поражений, обыграв в гостях «Адмирал»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» и завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).



На 22-й минуте в большинстве отличился нападающий Данил Башкиров, результативная передача на счету Александра Кадейкина и Филипа Ларсена. На последней минуте в пустые ворота отправил шайбу форвард Николай Кулёмин.

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Уфимский клуб прервал серию из четырёх матчей без побед. «Салават Юлаев» набрал 45 баллов после 35 проведённых встреч, занимая четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» — на 12-м месте Востока, набрав 19 очков после 35 матчей.



В следующей встрече подопечные Томи Лямся сыграют дома с московским «Динамо» (4 декабря). «Адмирал» в этот же день проведёт гостевой матч с «Автомобилистом».