Мичков: отставание СКА от первого места небольшое. Уверен, ситуация выправится

Нападающий СКА Матвей Мичков, получивший вызов в молодёжную сборную России, рассказал о подготовке к МЧМ.
«Ожидания перед началом сборов к МЧМ самые высокие. Впереди две недели плотной работы. Буду показывать свой максимум и делать всё, чтобы попасть в окончательный состав и помочь сборной выиграть золото. Самое главное – это победа нашей сборной, личная статистика не имеет никакого значения. Голы и передачи нужны лишь для того, чтобы помочь добиться главной цели – взять золотые медали. Буду делать всё, чтобы оправдать доверие тренеров и партнеров на льду.
Вместе со мной в сборную поедут ещё десять игроков из системы СКА, считаю, что это здорово. Мы вместе работаем на тренировках, хорошо знаем, чего ожидать друг от друга на льду – наше взаимопонимание должно помочь сборной на чемпионате.
В СКА классные игроки, всё будет в порядке. У нас сильный коллектив, так что команде вполне по силам побеждать, пока мы будем готовиться к МЧМ. Ноябрь не удался, но не сомневаюсь, что ситуация выправится, тем более отрыв от первого места совсем небольшой», – сказал Мичков «Чемпионату».
- 30 ноября 2021
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