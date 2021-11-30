Тренер «Бостона» Брюс Кэссиди попал в ковид-протокол

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди попал в ковид-протокол, сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере».



Ранее форвард команды Брэд Маршан получил трёхматчевую дисквалификацию за подсечку игрока «Ванкувер Кэнакс» Оливера Экмана-Ларссона.



В текущем сезоне «Бостон» провёл 18 матчей и набрал в них 22 очка. Сейчас команда располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.



1 декабря «Брюинз» встретятся с «Детройт Ред Уингз» на домашнем льду, затем в гостях сыграют с «Нэшвилл Предаторз», а потом снова дома – с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



Напомним, что в последнем матче «Бостон» обыграл «Ванкувер» со счётом 3:2.