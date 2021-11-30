Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз восстановился от травмы и готов сыграть в следующем матче

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз восстановился от травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккеист пропустил последние 17 игр команды из-за повреждения плеча, которое получил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2). Хьюз проходил физиотерапию под руководством врачей и персонала клуба, а клуб помещал форварда в список травмированных.



В текущем сезоне хоккеист провёл два матча, в которых набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

После 19 игр «Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11 место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.