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Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз восстановился от травмы и готов сыграть в следующем матче

Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз восстановился от травмы и готов сыграть в следующем матче
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз восстановился от травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист пропустил последние 17 игр команды из-за повреждения плеча, которое получил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2). Хьюз проходил физиотерапию под руководством врачей и персонала клуба, а клуб помещал форварда в список травмированных.

В текущем сезоне хоккеист провёл два матча, в которых набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

После 19 игр «Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11 место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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