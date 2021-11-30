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Болельщики ХК ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник» и покинули игру на 11-й минуте

Болельщики ХК ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник» и покинули игру на 11-й минуте
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Болельщики хоккейного клуба ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник» и на 11-й минуте покинули сектор во время матча с «Металлургом».

Фото: Дмитрий Голубович

Сообщается, что стюарды оперативно сняли баннер.

Фото: Дмитрий Голубович

Напомним, фанаты футбольного ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены». Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали постепенно выводить с трибуны, обыскивать и увозить некоторых из них в отделение полиции. При этом задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.

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