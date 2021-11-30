ЦСКА обыграл «Металлург», команды забросили шесть шайб третьем периоде

Сегодня, 30 ноября, в Москве на «ЦСКА-Арене» ЦСКА принимал магнитогорский «металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (1:0, 1:2, 4:2).

На 10-й минуте счёт открыл Андрей Светлаков с передач Максима Соркина и Тахира Мингачёва, на 23-й Андрей Чибисов сравнял счёт. Ему ассистировали Брендан Лайпсик и Егор Яковлев.

На 35-й минуте Сергей Плотников снова вывел хозяев вперёд после передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова, а на 36-й Лайпсик вновь установил равенство после паса Анатолия Никонцева.

На 48-й минуте Семён Кошелев впервые вывел гостей вперёд после передач Егора Яковлева и Линуса Хульстрёма, на 50-й армейцы сравняли счёт усилиями Тахира Мингачёва, которому ассистировали Максим Соркин и Артём Сергеев.

На 56-й Антон Слепышев после паса Михаила Григоренко забросил четвёртую шайбу ЦСКА, на 58-й Павел Акользин сделал счёт равным, а на 59-й Владислав Каменев забросил победную шайбу армейцев. Ещё один гол ЦСКА забил в пустые ворота, отличился Антон Слепышев.