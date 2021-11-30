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ЦСКА обыграл «Металлург», команды забросили шесть шайб третьем периоде

ЦСКА обыграл «Металлург», команды забросили шесть шайб третьем периоде
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Сегодня, 30 ноября, в Москве на «ЦСКА-Арене» ЦСКА принимал магнитогорский «металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4 (1:0, 1:2, 4:2).

На 10-й минуте счёт открыл Андрей Светлаков с передач Максима Соркина и Тахира Мингачёва, на 23-й Андрей Чибисов сравнял счёт. Ему ассистировали Брендан Лайпсик и Егор Яковлев.

На 35-й минуте Сергей Плотников снова вывел хозяев вперёд после передач Антона Слепышева и Никиты Нестерова, а на 36-й Лайпсик вновь установил равенство после паса Анатолия Никонцева.

На 48-й минуте Семён Кошелев впервые вывел гостей вперёд после передач Егора Яковлева и Линуса Хульстрёма, на 50-й армейцы сравняли счёт усилиями Тахира Мингачёва, которому ассистировали Максим Соркин и Артём Сергеев.

На 56-й Антон Слепышев после паса Михаила Григоренко забросил четвёртую шайбу ЦСКА, на 58-й Павел Акользин сделал счёт равным, а на 59-й Владислав Каменев забросил победную шайбу армейцев. Ещё один гол ЦСКА забил в пустые ворота, отличился Антон Слепышев.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Светлаков (Соркин, Мингачёв) – 10:34' (5x5)   1:1 Чибисов (Лайпсик, Яковлев) – 22:12' (5x4)   2:1 Плотников (Слепышев, Нестеров) – 34:26' (5x4)   2:2 Лайпсик (Никонцев) – 35:55' (5x5)   2:3 Кошелев (Яковлев, Хультстрём) – 47:33' (5x5)   3:3 Мингачёв (Соркин, Сергеев) – 50:47' (5x5)   4:3 Слепышев (Григоренко) – 55:09' (5x5)   4:4 Акользин (Неколенко) – 57:16' (4x5)   5:4 Каменев (Сергеев, Нестеров) – 58:35' (5x5)   6:4 Слепышев (Григоренко, Сергеев) – 59:33' (en)
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