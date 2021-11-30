Нападающий «Сент-Луиса» Бозак попал в ковид-протокол

Президент по хоккейным операциям и генеральный директор «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг объявил, что команда внесла форварда Тайлера Бозака в ковид-протокол, сообщает официальный сайт «Сент-Луиса».

В текущем сезоне 35-летний нападающий провёл 21 встречу и набрал семь очков: забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач.

После 21 матча «Сент-Луис» с 25 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Напомним, что ранее НХЛ направила всем 32 командам лиги письма с новыми ограничениями. В частности клубам запретили устраивать массовые празднования и посещать различные автограф-сессии.