8+ команд интересуются форвардом «Бостона» Дебраском. Он попросил обмен 30 ноября

Сегодня, 30 ноября 25-летний канадский форвард «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск сделал клубу запрос о переходе в новую команду. За день более восьми клубов заинтересовались хоккеистом, сообщает TSN.



Ранее сообщалось, что хоккеист почувствовал, что ему необходима смена обстановки, и через своего агента подал запрос об обмене на выходных.



Напомним, минувшим летом Джейк подписал новый контракт на два года (до конца сезона-2021/2022). Общая сумма контракта составила $ 7,35 млн, из которых $ 2,5 млн будут выплачены в первый год, а во второй – $ 4,35 млн.



Дебраск был задрафтован «Бостоном» под общим 14-м номером на драфте 2015 года, а его дебют за основную команду состоялся в 2017 году. С тех пор он провёл в составе «Брюинз» 261 встречу, в которых забросил 70 шайб и отдал 70 результативных передач (140 очков), заработав показатель полезности «+13». В текущем сезоне Дебраск принял участие в 17 матчах, в которых набрал 6 (3+3) очков при коэффициенте полезности «-2».

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