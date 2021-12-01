«Нью-Джерси» продлил контракт с Джеком Хьюзом на 8 лет. Он заработает $ 64 млн

«Нью-Джерси Дэвилз» продлил контракт с нападающим Джеком Хьюзом на восемь лет, сообщается на официальном сайте клуба. Средняя годовая зарплата форварда составит $ 8 млн.

Таким образом, за восьмилетний период в клубе Хьюз заработает $ 64 млн.

Ранее сообщалось, что Хьюз восстановился от травмы и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Хоккеист пропустил последние 17 игр команды из-за повреждения плеча, которое получил в матче с «Сиэтл Кракен» (4:2).

В текущем сезоне хоккеист провёл два матча, в которых набрал три очка: забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. После 19 игр «Нью-Джерси» с 22 очками занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 119 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 35 результативных передач.