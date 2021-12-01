Александр Овечкин объяснил успешный старт «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об успешном старте команды в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Все игроки хорошо понимают систему нашей игры. Вне зависимости от ситуации мы понимаем, что нам нужно делать на льду. Сейчас мы показываем хорошую игру, все четыре звена приносят пользу, что и приносит нам успех. В начале сезона у нас не всё получалось из-за множества изменений в составе, но затем нам удалось поправить свою игру. При этом, конечно, мы продолжаем учиться и разбираем множество игровых ситуаций. Прошло всего около 20 матчей, но в целом мы удовлетворены нашими нынешними результатами», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

На данный момент «Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции.