У Барбашёва 2 гола в большинстве за последние 3 игры. Больше, чем за всю его карьеру в НХЛ

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт 3-й период, счёт ничейный 3:3.
После неудачного старта в первом периоде, который завершился победой «Тампы» со счётом 3:0 благодаря голам Энтони Чирелли, Кори Перри и Эрика Чернака, хоккеисты «Сент-Луиса» всё же смогли переломить ход матча и восстановить паритет.
Автором третьей заброшенной шайбы «Блюз» в этой игре стал 25-летний российский форвард Иван Барбашёв, отличившийся при игре в неравных составах. Стоит отметить, что за последние три матча он забросил уже две шайбы в большинстве – этой больше, чем за всю его предыдущую карьеру в НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
На счету Барбашёва 14 (8+6) очков в 22 играх текущего сезона при показателе полезности «+2».
- 1 декабря 2021
-
07:18
-
07:12
-
07:08
-
06:51
-
06:48
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:51
-
05:49
-
05:38
-
05:29
-
04:49
-
03:30
-
03:11
-
02:43
-
01:31
-
01:16
-
00:02
- 30 ноября 2021
-
23:54
-
23:37
-
23:28
-
23:17
-
23:04
-
23:02
-
22:41
-
22:40
-
22:37
-
22:22
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:50