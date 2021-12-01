У Барбашёва 2 гола в большинстве за последние 3 игры. Больше, чем за всю его карьеру в НХЛ

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт 3-й период, счёт ничейный 3:3.

После неудачного старта в первом периоде, который завершился победой «Тампы» со счётом 3:0 благодаря голам Энтони Чирелли, Кори Перри и Эрика Чернака, хоккеисты «Сент-Луиса» всё же смогли переломить ход матча и восстановить паритет.

Автором третьей заброшенной шайбы «Блюз» в этой игре стал 25-летний российский форвард Иван Барбашёв, отличившийся при игре в неравных составах. Стоит отметить, что за последние три матча он забросил уже две шайбы в большинстве – этой больше, чем за всю его предыдущую карьеру в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

На счету Барбашёва 14 (8+6) очков в 22 играх текущего сезона при показателе полезности «+2».