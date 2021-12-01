Капризов набрал 14 очков в последних 7 играх. Он лидер лиги по очкам с 18 ноября
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.
24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 54 секунды и отметился голом и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Таким образом на счету нападающего 14 очков в последних семи играх, и он лидер лиги по результативности, начиная с 18 ноября.
Кроме того, эта игра стала 19-й в карьере для Капризова, где он набрал более одного очка, и пятой в сезоне. Всего у россиянина 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона.
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