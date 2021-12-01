Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов набрал 14 очков в последних 7 играх. Он лидер лиги по очкам с 18 ноября

Капризов набрал 14 очков в последних 7 играх. Он лидер лиги по очкам с 18 ноября
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Аризону Койотс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которая стала для них четвёртой кряду.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 14 минут 54 секунды и отметился голом и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Таким образом на счету нападающего 14 очков в последних семи играх, и он лидер лиги по результативности, начиная с 18 ноября.

Кроме того, эта игра стала 19-й в карьере для Капризова, где он набрал более одного очка, и пятой в сезоне. Всего у россиянина 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона.

Новость по теме
Гол и результативная передача Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021