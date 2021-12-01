Безголевая серия Тарасенко достигла отметки в семь матчей

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.

Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко не сумел отличиться в этой встрече, и она стала для него седьмой подряд безголевой. Последнюю шайбу форвард забросил в ворота «Эдмонтона» (4:5) 15 ноября.

Всего в текущем сезоне Тарасенко провёл 22 матча и набрал в них 19 очков: забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.

После 22 игр «Сент-Луис» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.